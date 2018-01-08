Агент: "Нуху интересен "Спартаку" и еще одному российскому клубу"

23 августа 2017 года. Москва. ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0. Касим НУХУ (справа) против Федора ЧАЛОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Хосе Даниэль Хименес Посанко, представитель защитника "Янг Бойз" Касима Нуху, подтвердил "СЭ" информацию швейцарской прессы о том, что "Спартак" интересуется его клиентом. Агент добавил, что 22-летний ганец может перейти и в другой российский клуб.

- Со мной контактировали представители "Спартака", но конкретного предложения не поступало, - отметил Хименес Посанко. - Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба.

- Есть ли среди них российские?

- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

- Этот клуб играет в еврокубках?

- Сейчас нет.

- Сам Нуху хочет перейти в "Спартак"?

- Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий "Спартака". (Гоша ЧЕРНОВ)