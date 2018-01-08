Агент: "Нуху интересен "Спартаку" и еще одному российскому клубу"

Хосе Даниэль Хименес Посанко, представитель защитника "Янг Бойз" Касима Нуху, подтвердил "СЭ" информацию швейцарской прессы о том, что "Спартак" интересуется его клиентом. Агент добавил, что 22-летний ганец может перейти и в другой российский клуб.
- Со мной контактировали представители "Спартака", но конкретного предложения не поступало, - отметил Хименес Посанко. - Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба.
- Есть ли среди них российские?
- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.
- Этот клуб играет в еврокубках?
- Сейчас нет.
- Сам Нуху хочет перейти в "Спартак"?
- Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий "Спартака". (Гоша ЧЕРНОВ)
Гарик "внук Наташи" Попов
Надо брать. Спартак любит загорелых.
23:04 8 января
bvb1987
нухуя?) это тот который коням помог,забив в свои ворота?)
23:01 8 января
баламошка
- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.//////////////Бугага)) Ржака полная. Из бомжовии, особенно, через каждые 5 минут по-любому звонили)
22:04 8 января
Бу-га-га!
Ниф-Ниф, Наф-Наф и Ну-Нух.
21:41 8 января
Serenky25
- Этот клуб играет в еврокубках? - Сейчас нет. Это намек на Краснодар? Будет месть за Репяха?
21:30 8 января
Flamenco
Фамилия Спартаку подходит))
20:23 8 января
pahom-17
ну нунух.. он нам?
20:20 8 января
Бу-га-га!
Нухуиссимо?
20:03 8 января