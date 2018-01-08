19:50 8 января | Футбол — РФПЛ

Агент: "Нуху интересен "Спартаку" и еще одному российскому клубу"

23 августа 2017 года. Москва. ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0. Касим НУХУ (справа) против Федора ЧАЛОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
23 августа 2017 года. Москва. ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0. Касим НУХУ (справа) против Федора ЧАЛОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Хосе Даниэль Хименес Посанко, представитель защитника "Янг Бойз" Касима Нуху, подтвердил "СЭ" информацию швейцарской прессы о том, что "Спартак" интересуется его клиентом. Агент добавил, что 22-летний ганец может перейти и в другой российский клуб.

 
В противостоянии ЦСКА и &quot;Янг Бойз&quot; в Лиге чемпионов Касим НУХУ (справа, против Аарона ОЛАНАРЕ) оформил &quot;гол плюс пас&quot; в пользу армейцев.Хочешь Вериссимо, получишь Нуху? Главные трансферные новости дня

- Со мной контактировали представители "Спартака", но конкретного предложения не поступало, - отметил Хименес Посанко. - Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба.

- Есть ли среди них российские?

- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

- Этот клуб играет в еврокубках?

- Сейчас нет.

- Сам Нуху хочет перейти в "Спартак"?

- Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий "Спартака". (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гарик "внук Наташи" Попов

Надо брать. Спартак любит загорелых.

23:04 8 января

bvb1987

нухуя?) это тот который коням помог,забив в свои ворота?)

23:01 8 января

баламошка

- Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.//////////////Бугага)) Ржака полная. Из бомжовии, особенно, через каждые 5 минут по-любому звонили)

22:04 8 января

Бу-га-га!

Ниф-Ниф, Наф-Наф и Ну-Нух.

21:41 8 января

Serenky25

- Этот клуб играет в еврокубках? - Сейчас нет. Это намек на Краснодар? Будет месть за Репяха?

21:30 8 января

Flamenco

Фамилия Спартаку подходит))

20:23 8 января

pahom-17

ну нунух.. он нам?

20:20 8 января

Бу-га-га!

Нухуиссимо?

20:03 8 января