Агент: "Ничего не слышал об интересе "Спартака" к Ромулу"

Известный бразильский агент Ролим Карму прокомментировал "СЭ" информацию о том, что хавбек "Вероны" Ромулу может оказаться в "Спартаке".

– Ничего не слышал о том, что клуб из Москвы интересуется Ромулу, – говорит Карму. – Это очень хороший игрок, с большим опытом выступлений на серьезном уровне. Ромуло выступает на позиции опорного полузащитника, но часто подключается в атаку – за последние два года на его счету семь голов.

По информации Calciomercato, Ромулу помимо "Спартака" входит в сферу внимания "Интера", "Лацио", "Сампдории" и бразильского "Интернасионала".

В сезоне-2017/18 футболист провел 37 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых пасов в серии А. Его контракт с "Вероной" заканчивается летом 2019 года. (Игорь НОВИКОВ)