Агент: "Неправда, что я предложил Фернандеша "Галатасараю"

Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, в интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что провел переговоры с "Галатасараем". Ранее издание Milliyet сообщило, что Барбоза предложил стамбульскому клубу Фернандеша.

- Неправда, что я предложил Фернандеша "Галатасараю", я не общался с его представителями, - сказал Барбоза.

Действующий контракт 32-летнего португальца истекает летом 2019 года. За "Локомотив" в текущем сезоне Фернандеш провел 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи. (Игорь Новиков)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.