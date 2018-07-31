Агент: "Не уверен, что Ломбертс останется в "Остенде". Но предложений из России пока нет"

Сантуш Верхлуст, официальный представитель защитника Николаса Ломбертса, рассказал "СЭ" о будущем 33-летнего бельгийца.

– На данный момент нет уверенности, что Ломбертс останется в "Остенде", – сказал Верхулст. – Для такого возраста у Николаса довольно большая зарплата. Конечно, он может покинуть клуб бесплатно, но другие команды, которые заинтересованы в нем, ждут и думают, готовы ли платить такие деньги.

– Есть ли варианты в России?

– На данный момент нет.

В "Остенде" Ломбертс перешел прошлым летом, подписав трехлетний контракт. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, забив 1 мяч. (Игорь НОВИКОВ)