Агент: "Не удивлюсь, если после такого ЧМ Дзюба получит предложение из Англии"

Известный агент Шандор Варга прокомментировал "СЭ" информацию о том, что форвард "Зенита" Артем Дзюба может перейти в "Уотфорд" или "Кардифф".

Ранее сообщалось, что "Шанхай Шеньхуа" проявлял интерес к 29-летнему форварду сборной России, однако официальное предложение китайский клуб не сделал.

– Игрой на чемпионате мира Дзюба обратил на себя внимание, но конкретики по предложениям я не знаю, – сказал Варга. – Хотя не удивлюсь, если они поступят из Англии или других западных лиг. Он рослый и мощный, подходит для британского футбола – пусть антропометрия уже и не так важна. Главное – бойцовские качества, а их Дзюба проявил на ЧМ на 100 процентов. (Игорь НОВИКОВ)

На чемпионате мира-2018 Дзюба провел пять матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.