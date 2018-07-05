Агент: "Не слышал, чтобы "Локомотив" пытался удержать Ари"

Форвард Ари не получал предложений от "Локомотива". Об этом "СЭ" рассказал Оливер Кабрера, официальный представитель 32-летнего бразильца.

- Делал ли "Локомотив" попытки удержать Ари? Я ничего от клуба не слышал, - сказал агент.

Ранее Ари заявил, что останется в "Краснодаре", если "Локо" ничего не предложит. Минувший сезон нападающий провел в составе железнодорожников, с которыми выиграл чемпионат России. На его счету один гол в восьми матчах, большую часть турнира РФПЛ он пропустил из-за серьезной травмы. Его контракт с "быками" заканчивается летом 2019 года. (Игорь НОВИКОВ)