Агент: "Не считаю нормальным, что Рочину не взяли на сбор. Но он хочет остаться в "Рубине"

Нинмар Акджан, представитель полузащитника "Рубина" Рубена Рочины, рассказал "СЭ", что его клиент не хочет уезжать из Казани. Агент добавил, что пытается найти компромисс с руководством клуба. Напомним, главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не взял с собой на сбор в Абу-Даби многих легионеров, в числе которых есть и Рочина.
– Рубен счастлив играть в России, – подчеркнул Акджан. – У него есть действующий контракт с клубом, и он хочет доказать свою важность для команды. Конечно, к Рубену есть интерес из Европы, но ему нравится в Казани. Рочина хочет остаться в команде.
– Клубы из России тоже хотят купить игрока?
– Нет, только в Европе. Я постоянно на связи с одной командой немецкой бундеслиги.
– Рубена не взяли на сбор. Вы считаете эту ситуацию нормальной?
– Конечно, нет. Но мы постараемся найти компромисс с "Рубином". Я уже обсуждал ситуацию с клубом, но пока ничего не решено.
– Вы знаете о финансовых проблемах клуба?
– Я слышал об этом. Честно говоря, не хочу развивать тему.
– Агент Мийо Цакташа настоял на разрыве контракта. Вы планируете сделать то же самое, если ситуация не изменится?
– Мы не планируем этого делать. Хотим найти верное решение. Если появится возможность, попытаемся совершить трансфер.
– Чем сейчас занимается Рочина?
– Он тренируется по индивидуальной программе. (Гоша ЧЕРНОВ)
Вопреки
Этот господин и притащил в Казань всех сбитых летчиков, настояв на их много миллионных зарплатах и бонусах, а теперь строит из себя овечку. Никому не нужен ни Рочина, ни Сонг, а терять такое бабло от прежнего руководства клуба никто не хочет - больше таких "супер-менеджеров" ни в одном клубе Европы нет... Вот и вся причина... а то "на связи с одним из клубов" - хотели бы уйти в бундеслигу, уже были бы там.
18:00