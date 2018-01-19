Агент: "Не считаю нормальным, что Рочину не взяли на сбор. Но он хочет остаться в "Рубине"

Нинмар Акджан, представитель полузащитника "Рубина" Рубена Рочины, рассказал "СЭ", что его клиент не хочет уезжать из Казани. Агент добавил, что пытается найти компромисс с руководством клуба. Напомним, главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев не взял с собой на сбор в Абу-Даби многих легионеров, в числе которых есть и Рочина.

– Рубен счастлив играть в России, – подчеркнул Акджан. – У него есть действующий контракт с клубом, и он хочет доказать свою важность для команды. Конечно, к Рубену есть интерес из Европы, но ему нравится в Казани. Рочина хочет остаться в команде.

– Клубы из России тоже хотят купить игрока?

– Нет, только в Европе. Я постоянно на связи с одной командой немецкой бундеслиги.

– Рубена не взяли на сбор. Вы считаете эту ситуацию нормальной?

– Конечно, нет. Но мы постараемся найти компромисс с "Рубином". Я уже обсуждал ситуацию с клубом, но пока ничего не решено.

– Вы знаете о финансовых проблемах клуба?

– Я слышал об этом. Честно говоря, не хочу развивать тему.

– Агент Мийо Цакташа настоял на разрыве контракта. Вы планируете сделать то же самое, если ситуация не изменится?

– Мы не планируем этого делать. Хотим найти верное решение. Если появится возможность, попытаемся совершить трансфер.

– Чем сейчас занимается Рочина?

– Он тренируется по индивидуальной программе. (Гоша ЧЕРНОВ)