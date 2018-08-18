Агент: "Надеюсь, переход Сигурдссона в ЦСКА состоится на следующей неделе"

Бьярки Гунллаугссон, официальный представитель полузащитника "Норчепинга" Арнора Сигурдссона, рассказал "СЭ" о возможном трансфере 19-летнего исландца в ЦСКА.

– Пока сделка между ЦСКА и "Норчепингом" не заключена. Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. Конечно, Арнон рад предложению ЦСКА и хочет выступать за эту команду, - сказал Гунллаугссон.

Ранее Сигурдссон в интервью Norrköpings Tidningar заявил, что он готов сделать следующий кг в своей карьере и что РПЛ - хорошая лига.

Армейцы предложили за Арнора 3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Швеции, отметались тремя голами. (Игорь НОВИКОВ)

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