Агент: "На данный момент по Ломбертсу контактов с российскими клубами нет"

Сантуш Верхлуст, представитель защитника "Остенде" Николаса Ломбертса, рассказал "СЭ", что 33-летний бельгиец пока не получал конкретных предложений из России.

- На данный момент контактов с клубами вашей премьер-лиги нет, - заметил Верхлуст. - Мы не получали конкретных предложений. Варианты не из России? Общаемся с некоторыми командами, но пока что это открытый вопрос.

Ранее агент Верхлуст сообщал, что его клиентом интересовались клубы из топ-5 РФПЛ.

В "Остенде" Ломбертс перешел прошлым летом, подписав трехлетний контракт. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, забив 1 мяч. (Игорь НОВИКОВ)