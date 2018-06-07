Агент: "На данный момент ЦСКА не обращался к Абелю Эрнандесу с новым предложением"

Оскар Бентанкур, представитель экс-форварда "Халл Сити" Абеля Эрнандеса, рассказал "СЭ", что армейцы не делали новых попыток заполучить уругвайца.

- Обращался ли ЦСКА с новым предложением по поводу Абеля Эрнандеса? На данный момент нет, - отметил Бентанкур.

Ранее Бентанкур в интервью "СЭ" сказал, что предложение ЦСКА оказалось слишком низким. Накануне "Халл Сити" объявил о том, что 27-летний уругваец покинул команду. В минувшем сезоне в 10 матчах Абель забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. (Игорь НОВИКОВ)