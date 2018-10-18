Агент Муминов - о Кокорине и Мамаеве: "Еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы"

Представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым и Федором Смоловым, Кахор Муминов в интервью "СЭ" прокомментировал инцидент с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Он отметил, что многие представители футбольной общественности поддержали игроков.

– Футбольная общественность отвернулась от игроков. На их карьере можно поставить крест?

– Ну почему отвернулась? Высказываются в их поддержку. Смолов поддержал, Газзаев, Игорь Денисов. Это же не попытка обелить, а человеческое участие. У многих ведь сложилось ощущение, что мера пресечения слишком сурова…

– По-вашему, хватило бы домашнего ареста?

– Да. Я вот еще жду какого-то поста в поддержку от Артема Дзюбы. Он бы реально помог пацанам. Артем сейчас – самый популярный человек в стране после Путина, к нему прислушиваются, у него авторитет. Как-то выступить, предложить взять "на поруки", дать суду личные гарантии, как угодно. Да, ребята оступились, совершили ужасное, но до суда профессиональные спортсмены не должны сидеть в СИЗО, это же бред. Изоляторы переполнены. На дворе 21 век, есть разные инструменты – залоги, электронные браслеты. Зачем сразу на кичу? Кто оттуда вышел лучше?

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