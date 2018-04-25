Агент Мовсисяна: "Возвращение Юры в Россию все еще возможно"

На нападающего "Реал Солт-Лейк" Юру Мовсисяна претендовали российские клубы. Об этом рассказал агент перешедшего в шведский "Юргорден" на правах аренды форварда Патрик Маккейб.

– Тренер отказался от услуг Юры, а он хотел играть, поэтому мы стали искать ему новый клуб, – отметил Маккейб. – Предложений было очень много, но было трудно найти команду, которая потянула бы зарплату Юры. "Юргорден" устроил нас по условиям.

– "Спартак" с вами связывался?

– Нет, но с нами связывались два клуба российской премьер-лиги. Однако нас не устроила предложенная зарплата и уровень этих команд. Отмечу, что возвращение Мовсисяна в Россию все еще возможно. Арендное соглашение с "Юргорденом" истекает через полгода и не предусматривает право выкупа. Контракт с "Реалом" истекает в декабре 2019 года.(Гоша ЧЕРНОВ)