Агент: "Миранчука в "Локомотиве" пытались заставить подписать контракт"

Агент полузащитника Алексея Миранчука Павел Андреев сообщил, что в "Локомотиве" 21-летний хавбек столкнулся с неприемлемым отношением. По его словам, Миранчука пытались заставить подписать контракт, условия которого с ним даже не обговаривались.

– Важно понимать: за пять лет в "Локомотиве" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус, всего за год, – цитирует Андреева "Матч ТВ". – У этого легионера ежемесячная зарплата почти в два раза выше годовой зарплаты Миранчука. О чем мы тут говорим, деньги несоизмеримые! В масштабе возраста игрока и подготовки сборной России к чемпионату мира-2018 – особенно. Тем более Алексей – воспитанник клуба.

15 сентября нас уведомили, что руководство "Локомотива" решило в одностороннем порядке отказаться от ранее достигнутых договоренностей по наиболее важным пунктам. Мало того, клуб почему-то решил существенно уменьшить заработную плату игрока, размер которой ранее был согласован лично Геркусом и Миранчуком. Также было исключено условие о праве игрока на самовыкуп за 16 миллионов евро через два года, чтобы перейти в европейский клуб.

Дальше – больше. После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там, в присутствии президента клуба и срочной вызванной матери игрока его пытались, образно говоря, заставить подписать заранее подготовленный контракт. Говорили: "Сейчас или никогда", что-то вроде того. Представители клуба не придумали ничего лучше, чем сказать молодому игроку и его матери, что он недостоин тех денег, которые были озвучены ему ранее. И предложили существенно заниженный контракт.

Не могу оценивать это иначе как попытку обмануть Миранчука. Как еще назвать ситуацию, когда человеку подсовывают на подпись документ с условиями, которые никогда ранее даже не обсуждались.

Немудрено, что после этого отношение Алексея к руководителям клуба, мягко говоря, изменилось. А как может не измениться отношение к людям, которые не отвечают за свои слова, хитрят, да и еще и прямо говорят футболисту, что не считают его заслуживающим тех денег, которые ранее сами ему предлагали.