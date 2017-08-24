Агент Миланова: "Георгий очень хочет остаться в ЦСКА"

Агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова Мирча Димитров заявил, что его клиент хотел бы продолжить выступление за армейцев. По его словам, уходить из команды в статусе свободного агента болгарин не собирается.

- Пока конкретных предложений от армейцев не поступало, приводят "Известия" слова Димитрова. - Но Георгий профессионально выполняет свою работу и, насколько мне известно, тренерский штаб во главе с Виктором Гончаренко, а также руководство клуба им довольны. Мы очень надеемся, что ЦСКА предложит Миланову новый контракт. Георгий очень хочет остаться в команде.

Мы не хотим, чтобы Георгий покидал ЦСКА, не позволив клубу заработать на его уходе. Армейцы потратились на трансфер Миланова, и будет некорректно уходить в качестве свободного агента. Либо мы продлим контракт, либо позволим ЦСКА заработать на уходе Георгия. И я, и сам Миланов против того, чтобы клуб терял деньги - по нашему мнению, это будет предательством.