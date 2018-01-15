Агент Миланова: "Если ЦСКА предложит Георгию новый контракт, он его подпишет"

Мирчо Димитров, представитель полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, рассказал, что хавбек готов подписать новое соглашение с армейцами, если такое поступит. Однако, по его словам, вернуться к теме нового контракта следует только после возобновления чемпионата России.

Отметим, что соглашение Миланова с ЦСКА истекает летом 2018 года.

– Пока нет новостей, – сказал Димитров. – ЦСКА еще не выходил на меня. Сами понимаете, что Георгию нужно пройти три сбора. И когда чемпионат начнется, тогда можно будет беседовать на тему нового контракта.

– Что сам Миланов говорит? Не переживает из-за этой ситуации?

– Конечно, волнуется. Но у него еще полгода контракта, он полностью его отрабатывает. Если вдруг нам предложат новое соглашение, то он его подпишет. Георгий хочет остаться в ЦСКА. Больше сказать нечего.

– Другие клубы уже выходили на Миланова?

– Пока не могу это прокомментировать. Да и не зачем. Ведь если ЦСКА предложит контракт, он останется. Будем ждать.

В текущем сезоне Миланов провел 10 матчей в премьер-лиге, шесть – в Лиге чемпионов и еще один в Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. (Павел ГУРЕВИЧ)