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13:32 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Мевля в "Зените"? Без комментариев"

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Представитель защитника "Ростова" Михи Мевли Андрей Степанов отказался от комментариев о вероятном трансфере своего клиента в "Зенит". Ранее "СЭ" сообщал, что с высокой долей вероятности 27-летний словенец сегодня подпишет долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми.

– Мевля в "Зените"? К сожалению, без комментариев, – сказал Степанов. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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balaton78

Миха,не уходи в Зенит!!!! Угробишь карьеру! Не будет счастья у тебя в этом клубе!

13:55

King's Bounty IX

ростовско - аргентинский зенит...

13:48

Ajccio

Ростов требует кроме денег за Мевлю, отдать в аренду Новосельцева с 50% оплаты его з/п Зенитом. За это торгуются.

13:45

sarkis1957

Для кого "к сожалению"?!!! Скорее для Мевли, которому здесь загубят карьеру!

13:43