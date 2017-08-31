Агент: "Мевля в "Зените"? Без комментариев"

Представитель защитника "Ростова" Михи Мевли Андрей Степанов отказался от комментариев о вероятном трансфере своего клиента в "Зенит". Ранее "СЭ" сообщал, что с высокой долей вероятности 27-летний словенец сегодня подпишет долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми.

– Мевля в "Зените"? К сожалению, без комментариев, – сказал Степанов. (Гоша ЧЕРНОВ)

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