Агент: "Мевля в "Зените"? Без комментариев"

Представитель защитника "Ростова" Михи Мевли Андрей Степанов отказался от комментариев о вероятном трансфере своего клиента в "Зенит". Ранее "СЭ" сообщал, что с высокой долей вероятности 27-летний словенец сегодня подпишет долгосрочный контракт с сине-бело-голубыми.
– Мевля в "Зените"? К сожалению, без комментариев, – сказал Степанов. (Гоша ЧЕРНОВ)
balaton78
Миха,не уходи в Зенит!!!! Угробишь карьеру! Не будет счастья у тебя в этом клубе!
13:55
King's Bounty IX
ростовско - аргентинский зенит...
13:48
Ajccio
Ростов требует кроме денег за Мевлю, отдать в аренду Новосельцева с 50% оплаты его з/п Зенитом. За это торгуются.
13:45
sarkis1957
Для кого "к сожалению"?!!! Скорее для Мевли, которому здесь загубят карьеру!
13:43