Агент Маурисиу заявил об интересе к бразильцу со стороны российских клубов

Полузащитник ПАОК Маурисиу может вернуться в чемпионат России.

Как стало известно "СЭ", после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0), в котором 29-летний бразилец отыграл 90 минут, несколько российских клубов, среди которых есть и московские, проявили интерес к Маурисиу. Агент футболиста ПАОК Пьер Фернандес находится сейчас в Москве, не исключено, что в ближайшее время начнутся переговоры с одним из потенциальных работодателей. Сам игрок не прочь вернуться в Россию.

- Несколько российских клубов проявляют интерес к Маурисиу. В их числе есть клубы из Москвы, однако пока предложений не поступало. Сам Жозе не прочь вернуться в Россию, - сказал Фернандес.

Маурисиу с 2010 года выступал в нашем чемпионате в составе "Ахмата" и "Зенита". Прошлым летом в качестве свободного агента он перешел в ПАОК и подписал контракт на три года. (Игорь НОВИКОВ)

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