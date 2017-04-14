Агент Маурисиу: "Спартак" будет иметь приоритет, если захочет выкупить Маурисиу у "Лацио"

Витор Гонсалвеш, агент защитника "Спартака" Маурисиу, заявил, что помимо красно-белых интерес к игроку проявляют различные топ-клубы России и Европы. Однако агент отметил, что бразильцу, арендованному у "Лацио", нравится играть в московском клубе. За "Спартак" он провел девять матчей, в которых забил один мяч.

– Маурисиу очень счастлив играть в "Спартаке" и почти уверен, что станет чемпионом с командой в нынешнем сезоне, – цитирует ТАСС Гонсалвеша. – На данный момент говорить о его будущем преждевременно. "Спартак" будет иметь приоритет в сделке, если захочет выкупить трансфер. К Маурисиу есть интерес как в России, так и за ее пределами, это хороший игрок, профессиональный и трудолюбивый, только топ-клубы получат шанс подписать его в следующем сезоне.