Агент: "Маурисиу не устроило предложение "Динамо"

Агент бывшего полузащитника "Зенита" Маурисиу Пьер Фернандес сообщил о том, что им не удалось достичь соглашения о переходе в московское "Динамо". По словам представителя футболиста, 28-летнего бразильца не устроили условия контракта.
– Маурисиу не подпишет контракт с "Динамо". Они старались сделать все возможное, чтобы он перешел, но его не устроила финансовая сторона вопроса, – приводит "Спорт день за днем" слова Фернандеса. – Очень хочется поблагодарить "Динамо" за их усилия!
– Какие варианты рассматривает Маурисиу теперь?
– Сейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из "Валенсии" – они хотят узнать условия, которые устроят Маурисиу.
Напомним, что футболист в июле расторг контракт с "Зенитом", за который выступал с февраля 2016 года. В прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/agent-zhoze-maurisio-ne-ustroilo-predlozhenie-dinamo-sejchas-poedu-v-ispaniyu-dogovarivatsya-s-valensiej
baddy
В Динамо Павлик бюджет съедает.
15:51 6 августа
m_v_g
Маурисио не потянет Валенсию. Будет выходить на замены. Условия не лучше. Лучше быть первым на деревне, чем конюхом в замке.
14:09 6 августа
Урфин Джюс
Разумеется не смогли предложить столько, - сколько газпром.. Да и ладно.. Хотя не думаю, что в Испании больше предложат. Но это Испания.. Топ-чемпионат...
14:02 6 августа