Агент: "Маурисиу не устроило предложение "Динамо"

Агент бывшего полузащитника "Зенита" Маурисиу Пьер Фернандес сообщил о том, что им не удалось достичь соглашения о переходе в московское "Динамо". По словам представителя футболиста, 28-летнего бразильца не устроили условия контракта.

– Маурисиу не подпишет контракт с "Динамо". Они старались сделать все возможное, чтобы он перешел, но его не устроила финансовая сторона вопроса, – приводит "Спорт день за днем" слова Фернандеса. – Очень хочется поблагодарить "Динамо" за их усилия!

– Какие варианты рассматривает Маурисиу теперь?

– Сейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из "Валенсии" – они хотят узнать условия, которые устроят Маурисиу.

Напомним, что футболист в июле расторг контракт с "Зенитом", за который выступал с февраля 2016 года. В прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Таблица переходов РФПЛ