13:55 6 августа | Футбол — РФПЛ

Агент: "Маурисиу не устроило предложение "Динамо"

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Агент бывшего полузащитника "Зенита" Маурисиу Пьер Фернандес сообщил о том, что им не удалось достичь соглашения о переходе в московское "Динамо". По словам представителя футболиста, 28-летнего бразильца не устроили условия контракта.

– Маурисиу не подпишет контракт с "Динамо". Они старались сделать все возможное, чтобы он перешел, но его не устроила финансовая сторона вопроса, – приводит "Спорт день за днем" слова Фернандеса. – Очень хочется поблагодарить "Динамо" за их усилия!

– Какие варианты рассматривает Маурисиу теперь?

– Сейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из "Валенсии" – они хотят узнать условия, которые устроят Маурисиу.

Напомним, что футболист в июле расторг контракт с "Зенитом", за который выступал с февраля 2016 года. В прошлом сезоне он провел за сине-бело-голубых 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/agent-zhoze-maurisio-ne-ustroilo-predlozhenie-dinamo-sejchas-poedu-v-ispaniyu-dogovarivatsya-s-valensiej

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КОММЕНТАРИИ (3)
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baddy

В Динамо Павлик бюджет съедает.

15:51 6 августа

m_v_g

Маурисио не потянет Валенсию. Будет выходить на замены. Условия не лучше. Лучше быть первым на деревне, чем конюхом в замке.

14:09 6 августа

Урфин Джюс

Разумеется не смогли предложить столько, - сколько газпром.. Да и ладно.. Хотя не думаю, что в Испании больше предложат. Но это Испания.. Топ-чемпионат...

14:02 6 августа