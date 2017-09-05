Агент Маурисиу: "Ему нравится Москва, он приехал еще раз погулять"

Агент бывшего защитника "Спартака" Маурисиу Карлуш Гонсалвеш рассказал о том, что футболист прибыл в Москву, так как ему нравится в России. По его словам, футболист принадлежит "Лацио", который покидать он не собирается.
– Зачем Маурисиу прилетел в Москву? Ему нравится этот город, приехал еще раз погулять тут, - цитирует "Спорт день за днем" Гонсалвеша. - А трансферное окно в России закрыто, не правда ли?
– Это так, тогда, может быть, он договаривается о переходе в зимний период?
– Посмотрим… Пока он принадлежит "Лацио".
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http://www.sportsdaily.ru/news/agent-maurisio-priletel-v-moskvu-ne-dlya-peregovorov-emu-prosto-nravitsya-etot-gorod