Агент Маурисиу: "Ему нравится Москва, он приехал еще раз погулять"

Агент бывшего защитника "Спартака" Маурисиу Карлуш Гонсалвеш рассказал о том, что футболист прибыл в Москву, так как ему нравится в России. По его словам, футболист принадлежит "Лацио", который покидать он не собирается.

– Зачем Маурисиу прилетел в Москву? Ему нравится этот город, приехал еще раз погулять тут, - цитирует "Спорт день за днем" Гонсалвеша. - А трансферное окно в России закрыто, не правда ли?

– Это так, тогда, может быть, он договаривается о переходе в зимний период?

– Посмотрим… Пока он принадлежит "Лацио".