Агент: "Мариу Фернандес - неплохой вариант для "Интера". Спаллетти любит выносливых игроков"

Известный итальянский агент Людовико Спинози в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил мнение, что защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес подошел бы "Интеру", который проявляет к нему интерес.

- "Интер" ищет правого защитника, и Фернандес был бы неплохим вариантом, - сказал Спинози. - Помню его еще по "Гремиу", сейчас это очень хороший игрок. Спаллетти любит физически выносливых футболистов, и Мариу ему подойдет. Нужно только улучшить удар с пенальти.

27-летний Фернандес провел пять матчей на ЧМ-2018 в составе нашей национальной команды, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

Срок его контракта с ЦСКА заканчивается летом 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны "Валенсии". (Игорь НОВИКОВ)

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