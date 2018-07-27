Агент: "Ляйич любит Италию. Но если "Спартак" предложит больше, чем "Торино", трансфер возможен"

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Спартак" вновь заинтересовались полузащитником "Торино" Адемом Ляичем. По его словам, трансфер зависит от суммы предложения.

– Может ли Ляйич перейти в "Спартак"? Это зависит от суммы предложения, – сказал Спинози. – "Торино" – тот клуб, который продает футболистов за хорошие деньги. Адем любит Италию. Но если в Москве готовы предложить больше, то трансфер вполне возможен.

Calciomercato сообщил, что туринский клуб не рассчитывает на 26-летнего сербского футболиста. Вместе со "Спартаком" на Ляича претендуют "Сельта" и "Фулхэм". В минувшем чемпионате Италии хавбек провел 27 матчей, забил 6 мячей и 11 голевых передач. (Игорь НОВИКОВ)