Агент: "Лукас Лима в "Зените"? Это ложная информация"

Представитель защитника "Нанта" Лукаса Лимы Эдсон Ходор в беседе с корреспондентом "СЭ" опроверг информацию о вероятном переходе своего клиента в "Зенит".

- Мы не ведем переговоры о переходе Лукаса Лимы в "Зенит", - сказал Ходор. - Это ложная информация.

Ранее французское издание 20 Minutes сообщило о том, что 26-летний бразилец попал в сферу интересов петербургского клуба. Лима играет на позиции левого защитника. Во французский клуб он перешел в 2016 году, за это время сыграл 81 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. (Гоша ЧЕРНОВ)

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