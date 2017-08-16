13:44 | Футбол — РФПЛ

Агент Луана подтвердил, что переговоры со "Спартаком" находятся под угрозой срыва

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Агент нападающего "Гремиу" Луана Жаир Канту Пейшото сообщил, что его клиент намерен продолжить карьеру в крупном европейском клубе. Представитель игрока отметил, что переговоры со "Спартаком" приостановлены.

– Переговоры со "Спартаком" приостановлены, - цитирует ТАСС Пейшото. – Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат.

Ранее появлялась информация, что российский клуб предложил за 24-летнего форварда 20 миллионов евро. Руководство бразильского клуба устроило предложение красно-белых, но представители игрока и он сам рассчитывают на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов.

Шансы "Спартака" купить Луана упали

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КОММЕНТАРИИ (2)
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onlywhitespartak

Это мягко говоря слабый , он вообще ни какой

13:57

Sergey_msk

Я думаю, что у Спартака сейчас очень плохая репутация в плане менеджмента, поэтому сильные футболисты туда не перейдут сейчас!

13:50