Агент Луана отказался говорить о переходе игрока в "Спартак"

Представитель нападающего "Гремиу" Луана Жаир Пейшоту не стал комментировать слова футболиста о том, что он не получал предложений от "Спартака". Напомним, в четверг форвард заявил, что президент "Гремиу" пытается осуществить трансфер против воли игрока.

– Луан все еще может перейти в "Спартак"? – вопрос агенту.

– Мне нечего вам сказать. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец вскоре станет футболистом "Спартака". Московский клуб уладил детали перехода форварда, который обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.

Вчера Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

Луан: "Спартак" ждет. Live!