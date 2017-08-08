Агент: "Луан пройдет медобследование для "Спартака" в конце недели"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, отметил, что футболист близок к подписанию контракта со "Спартаком". По его словам, 24-летний бразилец в конце недели пройдет медицинское обследование в Риме.
- Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры, - цитирует ТАСС Пейшото. - Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы.
Халзан
Даже если и пройдет и через неделю появится то потом еще месяц на привыкание а там уже засентябрит не по детски) Вспоминаю Эрнани у бомжей как выходил и дрожал от холода) А там уже и перерыв на носу) и сезон профукан)) Ау Федун это называется купил билет и не поехал)) Если к нему еще зимой приценялись то что столько спали деньги то все равно бразилам платить придется! Проснулись? а сезон уже фактически про...ли!!
14:31
который тут
Зачем Спартаку еще один нап? Он явно не сильнее Промеса и Зе Луиша. В усилении главным образом нуждается линия защиты.
14:28