Агент: "Луан пройдет медобследование для "Спартака" в конце недели"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, отметил, что футболист близок к подписанию контракта со "Спартаком". По его словам, 24-летний бразилец в конце недели пройдет медицинское обследование в Риме.

- Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры, - цитирует ТАСС Пейшото. - Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы.