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16:34 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Луан не перейдет в "Спартак" и ждет предложений от европейских грандов"

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Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, практически исключил переход футболиста в "Спартак". По словам агента, 24-летний бразилец ждет предложения от европейских топ-клубов.

- Вопрос перехода Луана в "Спартак" почти закрыт, - цитирует ТАСС Пейшото. - Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов.

Ранее появлялась информация, что российский клуб предложил за Луана 20 миллионов евро. Руководство бразильского клуба устроило предложение красно-белых, но представители игрока и он сам рассчитывают на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов.

Шансы "Спартака" купить Луана упали

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4495802

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Chibisov

В фантазиях луан,гарай,ньянг в реальности беляев,тарасов,игбун)))

16:59

Chibisov

ЗЮК по моим хоть икра,по твоим же мамкино молоко)

16:52

Chibisov

А,что в амкаре уже все игроки закончились?Там же есть огуде с идову и цвет сраМтаковский и уж они пешком в тарасовскую клоаку пойдут и выйдут не дорого всего по пять мульонов зелёных,вот она чёрная икра для федуна)))

16:51

ЗЗ+

По словам агента, 24-летний бразилец ждет предложения от европейских топ-клубов // И еще долго будет ждать. Талантливых бразильцев разбирают так-то явно раньше 24 лет. Щас тоже - в Спартак переходить отказался. А других предложений с тех пор почти за месяц не нарисовалось ни одного - все эти Ливерпули и Боруссии остались лишь разговорами и пиаром.

16:48

NVA23

Никто не расстроился)

16:45

Obl2007

Пусть ждет )))))) За такие бабки очередь за ним не выстроилась ))))) Явно переоценен )))) НЕ НУЖЕН !!!

16:43

ЗЮК

Chibisov,икра течёт по твоим щекам.

16:43

Macellaio

а мы его как-то у же и не ждёмссс.....уже неинтересно....

16:42

Chibisov

Икра убегает)))Никто не хочет в гадюжник.

16:39