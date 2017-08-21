Агент: "Луан не перейдет в "Спартак" и ждет предложений от европейских грандов"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, практически исключил переход футболиста в "Спартак". По словам агента, 24-летний бразилец ждет предложения от европейских топ-клубов.

- Вопрос перехода Луана в "Спартак" почти закрыт, - цитирует ТАСС Пейшото. - Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов.

Ранее появлялась информация, что российский клуб предложил за Луана 20 миллионов евро. Руководство бразильского клуба устроило предложение красно-белых, но представители игрока и он сам рассчитывают на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов.

Шансы "Спартака" купить Луана упали