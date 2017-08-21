Агент: "Луан не перейдет в "Спартак" и ждет предложений от европейских грандов"

Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего "Гремиу" Луана, практически исключил переход футболиста в "Спартак". По словам агента, 24-летний бразилец ждет предложения от европейских топ-клубов.
- Вопрос перехода Луана в "Спартак" почти закрыт, - цитирует ТАСС Пейшото. - Практически точно он не перейдет в московский клуб, могу сказать это с уверенностью в 95%. Футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России и ждет предложений от европейских грандов.
Ранее появлялась информация, что российский клуб предложил за Луана 20 миллионов евро. Руководство бразильского клуба устроило предложение красно-белых, но представители игрока и он сам рассчитывают на продолжение карьеры в одном из европейских топ-клубов.
Шансы "Спартака" купить Луана упали
Chibisov
В фантазиях луан,гарай,ньянг в реальности беляев,тарасов,игбун)))
16:59
Chibisov
ЗЮК по моим хоть икра,по твоим же мамкино молоко)
16:52
Chibisov
А,что в амкаре уже все игроки закончились?Там же есть огуде с идову и цвет сраМтаковский и уж они пешком в тарасовскую клоаку пойдут и выйдут не дорого всего по пять мульонов зелёных,вот она чёрная икра для федуна)))
16:51
ЗЗ+
По словам агента, 24-летний бразилец ждет предложения от европейских топ-клубов // И еще долго будет ждать. Талантливых бразильцев разбирают так-то явно раньше 24 лет. Щас тоже - в Спартак переходить отказался. А других предложений с тех пор почти за месяц не нарисовалось ни одного - все эти Ливерпули и Боруссии остались лишь разговорами и пиаром.
16:48
NVA23
Никто не расстроился)
16:45
Obl2007
Пусть ждет )))))) За такие бабки очередь за ним не выстроилась ))))) Явно переоценен )))) НЕ НУЖЕН !!!
16:43
ЗЮК
Chibisov,икра течёт по твоим щекам.
16:43
Macellaio
а мы его как-то у же и не ждёмссс.....уже неинтересно....
16:42
Chibisov
Икра убегает)))Никто не хочет в гадюжник.
16:39