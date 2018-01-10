Агент: "Локомотив" сделал предложение по покупке полузащитника сборной Туниса

Агент полузащитника "Этуаль дю Сахель" и сборной Туниса Амина Мохамеда Бен Амора Рахман Джадвир Халид сообщил, что "Локомотив" сделал предложение о трансфере игрока.

Ранее предполагалось, что железнодорожники готовы заплатить за переход хавбека 6,5 миллиона евро. В свою очередь клуб из Туниса требует увеличить стоимость до 7,5 миллиона.

– У нас есть предложение от московского "Локомотива" по трансферу Бен-Амора, но конкретные детали возможной сделки раскрывать не имею права, – приводит ТАСС слова Халида. – К футболисту также проявляют активный интерес два клуба немецкой бундеслиги, но конкретика будет, когда начнутся официальные переговоры между клубами. Не буду скрывать, что бундеслига является приоритетом для футболиста, но повторюсь, что возможны различные варианты развития событий.

У Бен-Амора истекает контракт с тунисским клубом летом 2018 года, поэтому футболист хочет определенности. Мы открыты для предложений и скоро начнем вести переговоры с клубами, которые сделали официальные запросы. Также не исключен и вариант с продлением действующего контракта еще на два года.

В текущем сезоне Бен-Амор провел за "Этуаль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

За сборную Туниса полузащитник дебютировал в июне 2015 года. В ее составе он провел 25 матчей и забил два гола.

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