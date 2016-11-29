Агент Лодыгина опроверг информацию о драке вратаря с Дзюбой

Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина, подчеркнул, что история с дракой была выдумана для повышения рейтингов. Ранее ряд СМИ сообщал, что между Лодыгиным и нападающим Артемом Дзюбой произошла драка в раздевалке после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от "Краснодара" (1:2).

– Никакой драки с участием Юрия в раздевалке "Зенита" не было, – приводят "Известия" слова Рихтера. – Такие истории нужны СМИ для повышения рейтингов и определенных манипуляций. Многие не хотят видеть "Зенит" на первом месте и используют для этого любые способы. Что касается формы Лодыгина, то с ним всё в порядке. У всех бывают небольшие спады, но мой клиент очень много работает на тренировках и не обращает внимания на сторонние разговоры. Самое главное – это доверие тренера, а оно у Юрия есть. Мы спокойно смотрим в будущее и не думаем о смене клуба.