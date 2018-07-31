Агент: "Лаксальт и "Зенит"? За уругвайца просят намного больше, чем он мог бы дать топ-клубу"

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в "Зените".

– Это хороший игрок, но не назвал бы его топ-футболистом, – сказал Спинози. – Им интересуется "Зенит"? "Рома" и "Лацио" пытались купить Диего, но он стоит гораздо больше того, что мог бы дать топ-клубу.

Ранее издание AreaNapoli сообщило, что петербуржцы готовы заплатить 18 миллионов евро за 25-летнего уругвайца. В чемпионате Италии-2017/18 Лаксальт принял участие в 32 матчах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. (Игорь НОВИКОВ)