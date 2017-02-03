15:42 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент Кверквелии раскритиковал "Рубин", не отпускающий игрока

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Агент защитника "Рубина" Соломона Кверквелии Реваз Челебадзе раскритиковал клуб за то, что тот не позволяет игроку уйти и не дает ему проявить себя. В текущем сезоне футболист сборной Грузии не принял участия ни в одном официальном матче основы.

- Он готовится, хорошо сыграл с софийским ЦСКА, - цитирует ТАСС Челебадзе. - Но с его будущим пока ничего не решено, пока только одни разговоры, насколько я знаю, с "Локомотивом". "Рубин" готов его отпустить, но, видимо, пока не договорились по цене. "Рубин" должен дать ему шанс на поле или отпустить, хотя бы в аренду. Так, как они делают, нельзя, это неправильно.

Сейчас есть разные варианты развития событий. Игрок может перейти в "Локомотив", цена на него выставлена адекватная. В то же время он может стать частью сделки с "Локомотивом" по Алексею Миранчуку, а может и остаться в команде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3995098

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Singbеrt7

Челебадзе никак неймется, хочет проценты свои получить. Будет предложена нормальная сумма, тогда и разговор будет.

19:16 3 февраля

sb1006

Всяк судит со своей колокольни.

16:14 3 февраля

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