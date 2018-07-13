Агент: "Куэва согласится перейти в "Краснодар", но его цена - 12 миллионов евро"

Бразильский агент Ролим Кармо прокомментировал "СЭ" возможность трансфера полузащитника "Сан-Паулу" и сборной Перу Кристиана Куэвы в "Краснодар".

– Это очень сильный игрок, хавбек высокого качества, – отметил Кармо. – Конечно, он согласится покинуть Бразилию и переехать в Россию. Но для этого "Краснодару" нужно заплатить 12 миллионов евро.

Издание Globo Esporte сообщило, что "быки" согласовали трансфер 26-летнего перуанца за 8 миллионов евро. На счету Куэвы 3 матча на чемпионате мира-2018. (Игорь НОВИКОВ)