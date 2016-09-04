14:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент Кришито: "Зенит" не отпустил игрока в аренду в "Интер"

0
0
0

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико подтвердил, что его клиент мог перебраться в "Интер". Миланский клуб хотел заполучить 29-летнего футболиста, но сделка не была осуществлена по экономическим причинам.

- "Интер" показал свой интерес, и я не буду отрицать, что мы не обсуждали возможность трансфера, - цитирует FcInterNews Д'Амико. - Но "Зенит" установил высокую цену, а также не стал рассматривать вариант с арендой. Трудно сейчас сказать, возможно ли осуществление перехода в январе. Впереди еще довольно много времени.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ