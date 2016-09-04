Агент Кришито: "Зенит" не отпустил игрока в аренду в "Интер"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д’Амико подтвердил, что его клиент мог перебраться в "Интер". Миланский клуб хотел заполучить 29-летнего футболиста, но сделка не была осуществлена по экономическим причинам.

- "Интер" показал свой интерес, и я не буду отрицать, что мы не обсуждали возможность трансфера, - цитирует FcInterNews Д'Амико. - Но "Зенит" установил высокую цену, а также не стал рассматривать вариант с арендой. Трудно сейчас сказать, возможно ли осуществление перехода в январе. Впереди еще довольно много времени.