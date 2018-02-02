Агент Кришито: "Предложение от "Дженоа" очень привлекательное"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико сообщил, что у итальянца есть очень привлекательное предложение от "Дженоа". Ранее сообщалось, что Кришито отказывается продлевать контракт с питерским клубом и заинтересован в том, чтобы вернуться в "Дженоа", за который он выступал с 2008 по 2011 год.

– Он в праве сам принимать решение о своем будущем, и предложение от "Дженоа" очень привлекательное. Доменико очень близок к клубу, в котором он получил известность, но пока ничего не решено, – цитирует агента tuttomercatoweb.com.

Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.