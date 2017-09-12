Агент Кришито опроверг информацию о продлении контракта с "Зенитом"

Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника "Зенита" Доменико Кришито, рассказал о том, что информация о продлении контракта с российским клубом не соответствует действительности. Ранее в СМИ сообщалось о том, что 30-летний итальянец близок к подписанию нового соглашения.

- Информация в интернете о том, что Доменико близок к подписанию нового контракта с "Зенитом", не соответствует действительности, - цитирует ТАСС Д'Амико. - Причина объясняется тем, что мы еще не встречались с руководством питерского клуба по вопросам нового контракта. В ближайшую неделю проведем переговоры, на которых будет присутствовать сам защитник, и уже по итогам встречи с руководством примем решение.

Кришито счастлив в "Зените" и гордится тем, что играет за клуб из Санкт-Петербурга. Он рад работать под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини, они прекрасно понимают друг друга. Но повторюсь, что на сегодняшний день, новый контракт еще не подписан.