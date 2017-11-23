Агент Кришито: "Каждый день контактирую с руководством "Наполи"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико сообщил о том, что находится на связи с руководством "Наполи". Действующее соглашение 30-летнего итальянца с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2018 года. Ранее сообщалось, что защитник намерен вернуться в чемпионат Италии.

- На данный момент нет ничего конкретного, - цитирует CalcioNapoli24 Д'Амико. - Я контактировал с "Наполи" и с другими клубами. Контракт игрока с "Зенитом" истекает, а опыта ему не занимать. Я каждый день общаюсь с спортивным директором "Наполи" Кристиано Джунтоли, но он не единственный, с кем я веду диалог.

Напомним, что Кришито перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за петербуржцев во всех турнирах и забил три гола.