Агент Кришито: "Доменико не отказывался продлевать контракт с "Зенитом"

Агент защитника "Зенита" Доменико Кришито Андреа Д'Амико рассказал, что игрок не отказывался продлевать контракт с командой. При этом он добавил, что у итальянца есть предложения из других клубов.

Напомним, ранее сообщалось, что 31-летний защитник заинтересован в том, чтобы вернуться в "Дженоа", за который он выступал с 2008 по 2011 год.

– Кришито не отказывался от продления контракта с "Зенитом". Я вчера вернулся из расположения клуба, где мы общались с руководством, – приводит Calciomercato слова Д'Амико. – Соглашение может быть продлено, "Зенит" сделал серьезное предложение. Сейчас игрок оценивает его, чтобы принять решение.

Есть и другие предложения, его контракт действует еще полгода, поэтому мы можем вести переговоры с другими клубами.

Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.

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