Агент: "Краснодар" сделал предложение по Диего Рейесу, но оно его не устроило"

Матиас Бунге, официальный представитель защитника "Порту" и сборной Мексики Диего Рейеса, рассказал "СЭ" о предложении "Краснодара".

- Знаю, что "Краснодар" заинтересован в Диего. Клуб сделал предложение, но оно оказалось недостаточно хорошим, - отметил Бунге.

- Как считаете, будут ли "быки" предпринимать еще попытки?

- Не знаю. Пока к нам по-новой не обращались. В Диего заинтересованы несколько российских клубов, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Ранее "СЭ" сообщал, что 25-летний мексиканский игрок попал в сферу внимания пяти команд РФПЛ - "Динамо", "Локомотива", ЦСКА, "Краснодара" и "Зенита". При этом никто, кроме южан, не вышел на представителей Рейеса с конкретным предложением о трансфере.

Из-за травмы подколенного сухожилия Рейес пропускает чемпионат мира. 30 июня завершится срок его контракта с "Порту", и он станет свободным агентом. (Игорь НОВИКОВ)

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