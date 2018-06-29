Агент: "Краснодар" сделал предложение по Диего Рейесу, но оно его не устроило"

Матиас Бунге, официальный представитель защитника "Порту" и сборной Мексики Диего Рейеса, рассказал "СЭ" о предложении "Краснодара".
- Знаю, что "Краснодар" заинтересован в Диего. Клуб сделал предложение, но оно оказалось недостаточно хорошим, - отметил Бунге.
- Как считаете, будут ли "быки" предпринимать еще попытки?
- Не знаю. Пока к нам по-новой не обращались. В Диего заинтересованы несколько российских клубов, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Ранее "СЭ" сообщал, что 25-летний мексиканский игрок попал в сферу внимания пяти команд РФПЛ - "Динамо", "Локомотива", ЦСКА, "Краснодара" и "Зенита". При этом никто, кроме южан, не вышел на представителей Рейеса с конкретным предложением о трансфере.
Из-за травмы подколенного сухожилия Рейес пропускает чемпионат мира. 30 июня завершится срок его контракта с "Порту", и он станет свободным агентом. (Игорь НОВИКОВ)
Дополнительная информация
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Порту
- Краснодар
- Сборная Мексики (футбол)
- Диего Рейес