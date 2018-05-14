Агент Конте - об интересе "Зенита": "Ничего об этом не знаю"

Федерико Пасторелли, представитель главного тренера "Челси" Антонио Конте, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Зенита" к 48-летнему специалисту. Сегодня телеграм-канал "Ненобель" сообщил, что питерский клуб провел переговоры с несколькими претендентами на пост нового тренера, в числе которых был и Конте.

– "Зенит" интересуется Конте? Ничего об этом не знаю, – сказал Пасторелли.

В английских СМИ ранее появлялась информация о том, что Конте может покинуть "Челси" летом, но сам Пасторелли рассказывал, что его клиент останется у руля лондонского клуба. Срок действия контракта Антонио с "Челси" заканчивается летом 2019-го. (Игорь НОВИКОВ)

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