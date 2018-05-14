Агент Конте - об интересе "Зенита": "Ничего об этом не знаю"

Федерико Пасторелли, представитель главного тренера "Челси" Антонио Конте, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Зенита" к 48-летнему специалисту. Сегодня телеграм-канал "Ненобель" сообщил, что питерский клуб провел переговоры с несколькими претендентами на пост нового тренера, в числе которых был и Конте.
– "Зенит" интересуется Конте? Ничего об этом не знаю, – сказал Пасторелли.
В английских СМИ ранее появлялась информация о том, что Конте может покинуть "Челси" летом, но сам Пасторелли рассказывал, что его клиент останется у руля лондонского клуба. Срок действия контракта Антонио с "Челси" заканчивается летом 2019-го. (Игорь НОВИКОВ)
Сегодня – совет директоров "Зенита". Фаворит на пост тренера – Семак //
Агент: "Фонсека еще не продлил контракт с "Шахтером", поэтому возможно, что он уйдет в "Зенит" //
СМИ: Манчини будет назначен главным тренером сборной Италии 15 мая
shpasic
баламошка, это хитрый план. если бы сразу Семака назначили - болельщики бы взвыли от ноунейма в тренерском цехе, а так после Манчини и Лучески на руинах только сами за "отечественного специалиста".
14:14
баламошка
Реально, о бомжах никто даже не слышал. Видимо 5 кандидатов - это миф для публики, на самом деле всё уже решено с Семаком.
14:02
Millwall82
Ну и было бы забавно посмотреть противостояние Конте-Каррера. 2 друга. Учитель против ученика.
13:35
Millwall82
Конте был бы супертопом в РФПЛ, но слишком дорогим. С другой стороны в топ-клубах почти нет мест на следующий сезон. Считаю Конте прежде всего Тренером, а не манагером вроде Муриньи, Пепки и Манчини.
13:33