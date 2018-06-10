Агент: "Катич и "Спартак"? Многие клубы интересуются Николой, но конкретики пока нет"

Экс-защитник "Спартака" Игор Митрески, представляющий интересы защитника "Славен Белупо" Николы Катича, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе красно-белых к своему клиенту.

– Моя бывшая команда интересуется Катичем? Он на карандаше у многих клубов, но конкретных предложений пока не было, – отметил Митрески.

- Сообщалось, что во вторник Никола прибудет в Москву на переговоры.

– Пока не знаю, посмотрим. (Игорь НОВИКОВ)

21-летний Катич в прошлом чемпионате Хорватии провел 34 матча. На его счету 1 матч в составе хорватской сборной. Катич выступает на позиции центрального защитника, его контракт со "Славен Белупо" рассчитан до лета 2021 года.

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