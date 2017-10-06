Агент Каборе утверждает, что игроком в 2008 году интересовалась "Барселона"

Кристоф Ютто, агент полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, рассказал, что к игроку проявляла интерес "Барселона" в 2008 году. Хавбек на тот момент защищал цвета "Либурн-Сен-Серен" и вел переговоры о переходе в "Марсель".

- Я находился в отеле Бордо, меня пригласил спортивный директор "Марселя" Хосе Аниго. Несколько дней назад мы оформили сделку по Вальбуэна, Хосе часто приезжал в Либурн. Мне позвонили с испанского номера. Я не ответил, потому что не знал, кто это. Потом мне позвонили второй и третий раз. Аниго сказал: Ответь, вдруг это тренер "Реала" или "Барселоны".

Оказалось, звонил Чики Бегиристайн (тогдашний спортивный директор "Барсы". - Прим. "СЭ"). Он спросил: "Мсье Ютто, вы агент Каборе? Вам стоит знать, что мы за ним следим, приедет скаут посмотреть на его игру. Ничего по нему не предпринимайте.

Я рассказал Хосе, и он ответил: "Прекрати, я на это не поведусь". Потом Хосе позвонил президенту "Марселя" Папе Диуфу, который хорошо знал Бегиристайна. Он посмотрел на номер телефона и сказал, что это настоящий номер. А через месяц мы подписали Каборе.

В "Марселе" Каборе выступал с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Кубань", а с 2016 года защищал цвета "Краснодара".