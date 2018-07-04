Агент: "К Джанмарко Феррари проявляет интерес не только "Спартак", но и "Зенит"

Томмазо Урсо, официальный представитель защитника "Сассуоло" Джанмарко Феррари, прокомментировал "СЭ" информацию об интересе "Спартака" к 26-летнему итальянцу.

- Интерес к Феррари проявляют два клуба – "Спартак" и "Зенит", - сказал Урсо. – Но пока ничего больше – на данный момент это всего лишь интерес.

- Готов ли Феррари покинуть "Сассуоло"?

- Если поступит хорошее предложение, то да.

Издание Corriere dello Sport сообщило, что на Феррари также претендуют "Вест Хэм" и "Эвертон", а "Сассуоло" собирается выручить за его трансфер 8-10 миллионов евро.

Минувший сезон Феррари провел на правах аренды в "Сампдории". На его счету 30 матчей в серии А, в которых он забил два мяча. Срок его контакта с "Сассуоло" истекает летом 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)