Агент: "Интерес к Игбуну есть, но я не могу назвать клубы"

Йенсен Бек, представляющий интересы форварда "Уфа" Сильвестра Игбуна, рассказал о том, что 27-летним нигерийцем интересуются некоторые клубы.

- Могу сказать только, что к Игбуну проявляют интерес другие клубы, - отметил Бек.



- Если ли среди них ЦСКА, в форме которого Сильвестр сфотографировался?



- Назвать эти клубы я не могу.

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" рассказал, что Игбун сфотографировался в футболке армейцев, которую ему подарил нападающий ЦСКА Ахмед Муса.

В минувшем сезоне чемпионата России Игбун провел 26 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с "Уфой" действует до лета 2019 года. (Игорь НОВИКОВ)