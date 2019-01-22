Агент: "Ингасон и ПАОК? Клубы пока лишь общаются, ничего больше"

Бьярки Гуннлаугссон, официальный представитель защитника "Ростова" Сверрира Ингасона, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 25-летний игрок сборной Исландии близок к переходу в ПАОК.

Как сообщает to10.gr, клубы уже согласовали сделку, и Ингасон в ближайшее время прибудет в Грецию из Катара, где проводит сбор донская команда. Отмечается, что исландец подпишет контракт на четыре года с зарплатой в размере более 1 миллиона евро в год плюс бонусы.

- Ингасон и ПАОК? Клубы пока лишь общаются, ничего больше. Подробностей рассказать не могу, - отметил Гуннлаугссон.

Исландец выступает за "Ростов" с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей и 2 гола в чемпионате России. Срок его контракта с донским клубом истекает летом 2020 года. (Игорь Новиков)

Все о трансферах в РПЛ - здесь