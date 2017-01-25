Агент Индиу: "ЦСКА легко договорится с "Эшторилом" по трансферу Матеуса"

Агент полузащитника "Эшторила" Матеуса Индиу Мануэль Пирес заявил, что со стороны ЦСКА действительно есть интерес к 20-летнему футболисту. Ранее сообщалось, что армейцы готовы предложить за хавбека 3,5 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Индиу провел 16 матчей, в 15 из которых выходил в стартовом составе, и забил три гола.

– Интересуется ли ЦСКА Матеусом? Этот вопрос следует задать руководству ЦСКА, – цитирует "Спорт день за днем" Пиреса. – Ко мне обращались несколько российских и других европейских клубов с целью узнать условия для возможного трансфера Матеуса Индиу. До вчерашнего дня информация об интересе ЦСКА была всего лишь слухом, но сейчас их интерес кажется реальным, возможно, они сделают официальное предложение, чтобы приобрести Индиу перед началом следующего сезона.

"Эшторил" в зимнее трансферное окно заинтересован в полноценном трансфере, поэтому будет легко провести сделку, если ЦСКА действительно нужен Матеус, и они хотят осуществить трансфер прямо сейчас.