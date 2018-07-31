Агент: "Хеведес не лучший выбор для "Локомотива". Он слишком медленный для чемпионата России"

Немецкий агент Франц Херцог прокомментировал "СЭ" информацию о возможном трансфере защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса в "Локомотив".

– Хеведес стоит около 9 миллионов евро, ему сейчас 30 лет и для московской команды это не самый лучший выбор, – считает Херцог. – В чемпионате России много быстрых нападающих, а Бенедикту не хватает скорости. Это хороший футболист, полезен при позиционной обороне, но слишком медленный для вашей лиги.

Bild сообщает, что чемпион мира-2014 года должен перейти к красно-зеленым в ближайшее время. (Игорь НОВИКОВ)