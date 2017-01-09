Агент Хенти: "Ищем для Эсекиэла новый клуб, в "Локомотиве" он играть не будет"

Стивен Макинва, агент нападающего "Локомотива" Эсекиэла Хенти, подтвердил информацию "СЭ" о том, что нигериец не поедет на зимние сборы команды. Хенти присоединился к "Локомотиву" в феврале 2016 года. Форвард провел за железнодорожников 19 матчей во всех официальных турнирах, в которых забил 1 гол. "Локомотив" первый зимний сбор проведет с 10 по 23 января в Испании.

– Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть, – цитирует "Р-Спорт" Макинву. – В ближайшее время примем решение, что делать дальше. Хенти не едет на сборы с "Локомотивом", поскольку шансы для него играть за этот клуб оставляют желать лучшего. Поэтому мы и ищем команду, в которой он будет получать больше игрового времени. Мы приняли такое решение и надеемся, что все сложится положительно и получится найти игровую практику.

Я не говорю о том, что Хенти хочет покинуть клуб, но он отдает себе отчет, что играть важнее, а играть в "Локомотиве" он, скорее всего, не будет. Если нет шансов, то зачем оставаться? Мы начали задумываться о переходе, как только он стал терять игровое время. Из России предложений нет, но есть варианты развития карьеры в нескольких европейских чемпионатах.