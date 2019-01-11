Агент Гримальдо отказался комментировать информацию о "Зените"

Агент испанского защитника "Бенфики" Алехандро Гримальдо Хавьер Брюсес отказался комментировать информацию о том, что его клиент может перейти в "Зенит"​ в зимнее трансферное окно.

Португальское издание SAPO Desporto со ссылкой на газету A Bola ранее сообщило, что "Зенит" сделал "Бенфике" предложение о переходе Гримальдо за 16 миллионов евро.

- Извините, они мы не комментируем слухи вокруг наших футболистов, – цитирует Брюсеса "РИА Новости".

23-летний защитник в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Португалии и забил 2 гола. Также на счету испанца 10 матчей и 2 гола в Лиге чемпионов.