Агент Головина прокомментировал интерес со стороны "Монако"

Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал информацию "СЭ", согласно которой "Монако" готов предложить за 22-летнего игрока 17-18 миллионов евро.

- Впервые слышу, - ответил "Р-Спорт" Артемов на вопрос об интересе "монегасков" к игроку.



В сезоне-2017/18 Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. В составе сборной России на счету Головина за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

"Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро