Агент Головина прокомментировал интерес со стороны "Монако"

Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал информацию "СЭ", согласно которой "Монако" готов предложить за 22-летнего игрока 17-18 миллионов евро.
- Впервые слышу, - ответил "Р-Спорт" Артемов на вопрос об интересе "монегасков" к игроку.
В сезоне-2017/18 Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. В составе сборной России на счету Головина за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.
"Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро
Котовский
А как же АРСЕНАЛ?
21:55
баламошка
Да, да, конечно. Этот же петух конский похож на Мбаппе, который младше его на 3 года. Прям суперзвезда. А Головёшкин в курсах, что Меська в его возрасте уже получал Золотой Мяч?! Не-а. Не в курсах наверна.
21:45