21:26 | Футбол — РФПЛ

Агент Головина прокомментировал интерес со стороны "Монако"

Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ГОЛОВИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Олег Артемов, агент полузащитника ЦСКА Александра Головина, прокомментировал информацию "СЭ", согласно которой "Монако" готов предложить за 22-летнего игрока 17-18 миллионов евро.

- Впервые слышу, - ответил "Р-Спорт" Артемов на вопрос об интересе "монегасков" к игроку.

В сезоне-2017/18 Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. В составе сборной России на счету Головина за это время 6 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

"Монако" готов заплатить за Головина 17-18 миллионов евро

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Котовский

А как же АРСЕНАЛ?

21:55

баламошка

Да, да, конечно. Этот же петух конский похож на Мбаппе, который младше его на 3 года. Прям суперзвезда. А Головёшкин в курсах, что Меська в его возрасте уже получал Золотой Мяч?! Не-а. Не в курсах наверна.

21:45

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