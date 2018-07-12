Агент: "Головин? После покупки Роналду "Ювентус" должен сначала кого-то продать"

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин хотел бы поиграть с новичком туринцев Криштиану Роналду в одной команде, о чем уже сообщил руководству итальянского клуба.

– После покупки Роналду "Ювентус" должен сначала кого-то продать. Ходят слухи о том, что Игуаин и Ругани уйдут в "Челси" за 100-110 миллионов евро, – отметил Спинози. – И только потом можно будет кого-то покупать, если речь пойдет о Головине. Ведь клубу нужно сперва отдать Пьянича, у которого вряд ли кто-то сможет выиграть конкуренцию в центре поля. И уже тогда взять нового полузащитника, который бы играл, а не сидел в запасе.

На чемпионате мира Головин провел 4 матча в составе сборной России, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. (Игорь НОВИКОВ)